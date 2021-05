¡Ya es oficial! Hansi Flick elige ser DT de Alemania y no del Barcelona

Hansi Flick finalmente decidió su próximo destino, y no será el Barcelona, pues ha sido presentado como nuevo seleccionador de Alemania.

El multicampeón con el Bayern Munich tomará las riendas de la selección alemana de fútbol una vez que terminen su participación en al Euro 2020 a celebrarse este verano.

???? Hansi Flick was an assistant to current head coach Joachim Löw at EURO 2008 & 2012. pic.twitter.com/jM51Bt0HBY