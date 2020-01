Y el anillo ¿pa´ cuándo?

En menos de una semana, San Francisco o Kansas City ya estarán festejando. El ganador del Super Bowl LIV estará definido. Pero lo que aún estará en veremos será el modelo o tipo de anillo que lucirá el ganador.

En la NFL no sólo se presume el título con un trofeo, ya sabemos, el famoso Vince Lombardi. En el futbol americano profesional cada jugador o miembro de la franquicia ganadora se hace acreedor de una sortija. Sí, el famoso anillo del Super Bowl, que no sólo tiene un valor de miles de dólares, sino el valor de obtenerlo. No es nada fácil.

A lo largo de la historia de 49ers y Jefes, los dos equipos ya tienen en su haber esta codiciada joya. Los ´Panchitos´ tienen cinco y los Jefes uno.

Pero, ¿cuáles son las anécdotas de cada uno?

SUPER BOWL IV (1969)

Tan sólo se habían jugado tres Super Bowls, no había mucha parafernalia de lo que es hoy nada un campeonato. En esa edición los Jefes de Kansas City vencieron 23-7 a los Vikingos de Minnesota. Kansas llegó muy pronto a recoger las mieles del triunfo después de que en la primera edición había caído frente a Green Bay. Jan Stenerud, expateador de los Jefes ha contado que el anillo lo recibieron vía correo. "Los anillos venían con una pequeña placa de madera que decía: Recuerda que eres Campeón del Mundo. Maneja con clase y estilo, gracia y dignidad". El anillo bañado en oro de 14K con un brillante en medio que significaba el primer campeonato.

SUPER BOWL XVI (1981)

San Francisco logró su primer campeonato al vencer 26-24 a los Bengalíes de Cincinnati, en uno de los juegos más emotivos de todos los tiempos. De las anécdotas sobre su anillo está la del receptor Mike Shumann, quien ha contado que casi lo pierde al caérsele en un lavabo. "Estaba en un avión de regreso a mi Alma Mater, en Florida, cuando casi dejo caer el anillo al lavabo del baño. Siendo un receptor abierto, todavía tenía las manos rápidas", indicó Shumann... Uff, pero años más tarde, el jugador dejó su amado anillo en un restaurante. Pero un bondadoso trabajador del lugar se lo guardó.

SUPER BOWL XIX (1984)

Roger Craig es un excorredor de los 49ers de San Francisco, con quienes ganó tres Super Bowls, así que cuenta con tres anillos para presumir. Ha contado que los tiene guardados en una caja fuerte, no los presume. En alguna entrevista dijo que en su testamento ha dicho que cada uno de sus hijos reciba uno. Como son cinco, los otros dos tendrán un anillo que le dieron por estar incluido en el equipo de la década en 1980. El quinto obtendrá el anillo del Salón de la Fama, algo que aún no obtiene. ¡Qué optimismo!

SUPER BOWL XXIII (1988)

Llegaban los ´Ninners´ a su tercer triunfo en Super Bowls, la dinastía de los 80 comenzaba a escribirse. Joe Montana y ´sus hijos´ marcaban la pauta en la NFL. El jugador Jesse Sapolu contribuyó como centro a cuatro cetros de San Francisco. Uno de los momentos en que más triste se ha sentido es cuando pensó que había extraviado uno de sus anillos conmemorativos, el del Super Bowl XXIII. Estaba en Hawaii y de regreso a su casa se dio cuenta que lo había dejado en su hotel. "Todo el vuelo estuve preocupado y triste". Una mujer de la limpieza lo guardó y lo entregó al gerente. Lo recuperó y no pasó a mayores.

SUPER BOWL XXIV (1989)

Siempre detrás de Joe Montana, el quarterback suplente Steve Bono, recuerda la fiesta del anillo. Quien fuera dueño del equipo, Eddie Debartolo Jr. invitó a todos lo jugadores con sus familias a Kauai, en Hawaii. Ahí se entregaron los anillos, hubo bebida y espectáculos durante todo un fin de semana. ¿Los gastos?, a cargo del equipo.

SUPER BOWL XXIX (1994)

El defensivo Dennis Brown consiguió un anillo con los 49ers. Cuando se divorció de su esposa Danielle acordaron que éste quedaría para sus hijos Derrick y Darienne. En 2013, cuando San Francisco volvió al Super Bowl, la franquicia invitó a las familias de exjugadores a una cena previa al partido, ahí vio a sus hijos y éstos llevaban el anillo. "Fue genial verlos con él", comentó el jugador.