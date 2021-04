Y 42 días después... ¡Tigres gana de nuevo!

Foto: As

Querétaro, México.- Gil Alcalá le regaló los tres puntos a Tigres. Un error del arquero de los Gallos, al dejar la pelota en el área chica, se convirtió en el gol de la victoria del equipo de Tuca Ferretti, que venció por 1-0 a los Gallos de Querétaro en el estadio Corregidora.

En el segundo tiempo, Tigres fue el único equipo que hizo presencia en el estadio Corregidora. Gallos no pasó lista, porque sólo tiró una vez a la portería, en un tiro libre y cuando ya perdía por 1-0, pero antes no hubo noticias del equipo del Pitty Altamirano.

A los dirigidos por Altamirano algo les pasa en los últimos minutos, porque en los instantes finales de cada partido hay un despiste y el rival lo convierte en un gol que termina por costarle puntos al equipo que juega en el estadio Corregidora. Le pasó con Chivas y le volvió a ocurrir contra los Tigres.

En el otro lado, Tuca Ferretti se olvidó del cubrebocas, porque ya está vacunado, y las asistencias médicas estuvieron atentas al juego desde el minuto dos, debido a que Carlos González cayó al suelo, después de recibir un golpe en la cabeza y derramar sangre. El paraguayo regresó al campo físicamente, pero estuvo lejos del rendimiento al que acostumbra.

No había parque en ninguno de los dos lados, porque Gignac no atinaba a la portería de Gil Alcalá y Gallos no tenía intención de ir al ataque. Altamirano ya pensaba en el empate, pedía a sus jugadores priorizar labores defensivas y, entonces, falló el arquero del Querétaro.

En un tiro de esquina, Alcalá soltó el balón en su área y Diego Reyes empujó el esférico. El 1-0 que desarmó al equipo de los Gallos y le entregó la victoria a Tigres, que tenía cinco partidos sin ganar y aprovechó el regalo.