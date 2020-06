Y 213 días después... Napoli triunfa de visita

Hirving 'Chucky' Lozano anota en la victoria ante Hellas Verona; no marcaba gol desde el pasado 23 de noviembre

Italia.- Con tres partidos disputados desde la reanudación, el técnico del Napoli, Gennaro Gattuso, puede celebrar tres logros.

Ayer martes, en un nuevo partido de los Partenopei, el resultado fue una victoria de 2-0 en una visita al Hellas Verona dentro de la Serie A con tantos de dos reservistas: Arkadiusz Milik e Hirving Lozano, quien salió del olvido apenas una semana después de que Gattuso lo echó de un entrenamiento.

Este triunfo siguió al obtenido por penales sobre la Juventus la semana anterior, para que Napoli se coronara en la Copa Italia, su primer título en seis años.

Y antes de eso, Dries Mertens se convirtió en el mejor goleador en la historia del club del sur de Italia en un empate ante el Inter, que significó el boleto a la Final de Copa.

Milik, de quien se rumora que será transferido, anotó ayer martes, con un cabezazo tras un saque de esquina hacia el final de la primera mitad. El mexicano Lozano, contra quien Gattuso la había emprendido al considerar que no se esforzaba lo suficiente, aseguró la vitoria con un cabezazo a los 90 minutos, poco después de ingresar.

"No me gusta guardar resentimientos", dijo Gattuso acerca del ´Chucky´ Lozano. "Pero creo firmemente que, cuando eres parte de un equipo de futbol, todos necesitan estar en la misma sintonía. Tienes que entrenar al 100%". Lozano no marcaba con el Napoli desde el 23 de noviembre.

Gattuso ha encabezado un repunte del club desde que reemplazó al destituido Carlo Ancelotti en diciembre. Tomó a un equipo en crisis, luego que los jugadores habían boicoteado una práctica dispuesta por el presidente Aurelio De Laurentiis.

"La escuadra ha mejorado. El equipo está en buena forma", destacó Gattuso. "Es un equipo que sabe cómo impedir que el rival anote y que sabe pasar muy bien".

Antes del saque inicial, el director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, confirmó que Milik será ofrecido a otros clubes si no llega a un acuerdo para extender su contrato.

"Depende de él", comentó Gattuso sobre el polaco, quien acumula 10 goles en esta campaña pese a que se ha alternado como centro delantero con Mertens. "Es uno de los atacantes más fuertes que hay ahora en el mundo".

El Napoli se acercó a tres puntos de la Roma, que marcha en el tercer puesto y se mide con la Sampdoria este miércoles.

El Verona, que ascendió para esta campaña y vio invalidado un gol que significaba el empate en el complemento, se ubica en el octavo peldaño.

"No he visto a muchos equipos jugar bien ante el Verona", comentó Gattuso. "Jugamos un estupendo partido con el balón y sin éste".

TRIPLETES

El Parma, que se ha salvado del descenso en dos campañas, pelea ahora por un boleto a los certámenes europeos.

Andreas Cornelius marcó un triplete, Dean Kulusevski añadió otro gol y Parma aplastó 4-1 a Genoa para colocarse en la séptima posición.

Cornelius consiguió también un triplete contra Genoa en octubre.

En otro partido, Andrea Bellotti logró el tanto con el cual Torino superó 1-0 a Udinese.

Además, el Cagliari superó 1-0 al Spal, amenazado por el descenso. El único tanto del duelo fue obra de Giovanni Simeone, hijo del estratega argentino Diego Simeone.

En los dos partidos de la jornada se implementaron recesos para que los jugadores se rehidrataran. Y ambos se realizaron en estadios vacíos.