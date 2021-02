Wizards enfrenta a su mejor sinodal: Los Ángeles Lakers

Los campeones defensores de la NBA reciben hoy a un equipo que generó mucha expectativa, pero no han tenido la suerte de su lado: Washington Wizards.

LeBron James y compañía marchan con un récord de 22 triunfos y 9 derrotas, manteniéndose colíderes de la Oeste, y demostrando ser uno de los equipos más sólidos en la carrera pro el anillo.

En contraste, los capitalinos marchan decimoterceros de la Conferencia Este con una marca de 10-17, sin embargo, sus últimos resultados han demostrado que tienen calidad y armas para pelear por un sitio en Playoffs.

Bradley Beal knocked down the game-winning free throws against Denver for this week's @Clorox Clutch Play of the Week! ????????#DCAboveAll | @RealDealBeal23 pic.twitter.com/2gUNgfbN2E