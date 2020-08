"Aprendí muchísimo de esa época con Miguel": Walter Erviti

Seguro más de uno leerá con incredulidad lo siguiente: ¿Se está formando una escuela de técnicos con la filosofía de Miguel Herrera?

Apunten a los primeros: Walter Erviti, quien está listo para debutar al frente de algún equipo, y Paulo Serafín, técnico de la Sub-20 del América. ¿Quién más?

Erviti ha tenido una baraja importante de técnicos entre cuáles elegir para tomarlos como modelo para darle forma a su filosofía para entrenador.

Daniel Passarella, Manuel Pellegrini, Alejandro Sabella, Julio César Falcioni, pero ha decidido seguir la escuela de Miguel Herrera.

"He trabajado mucho tiempo con Miguel (Herrera), he disfrutado, mi gran gusto y visión como entrenador las he sacado de él, Miguel me ha transformado la cabeza con su estilo, con su juego", dice el ´Mago´.

Durante la era del "Piojo" al frente del Monterrey, Erviti se convirtió en una pieza clave por la cantidad de funciones que podía realizar en el terreno de juego.

Más de una vez Herrera elogió la capacidad intelectual y la disposición del argentino para adaptarse a las necesidades del equipo.

"Que él aparte tenga palabras de elogio para conmigo es una alegría enorme", agrega el argentino.

"Disfruté muchísimo y aprendí muchísimo de esa época con Miguel. Impresionante, la gente disfrutaba porque sabía que el equipo iba a dar espectáculo, a veces perdíamos por goleada, pero el equipo siempre iba para adelante".

Serafín, ahora al frente del equipo juvenil de las Águilas, sueña con llegar lejos también al frente de un equipo de Primera División; en tanto que Santiago Baños, otro de sus discípulos, es el presidente deportivo del América.

Cuando tomó las riendas del Atlante, equipo con el que debutó como director técnico, un grupo de jugadores se opuso al considerar que a Miguel Herrera le faltaban credenciales para dirigirlos.

Pero el "Piojo" respondió con resultados, pues no sólo hizo jugar bien a sus equipos, sino que los convirtió en protagonistas.

Después muchos pensaron que estaba acabado cuando descendió con el Veracruz... y para sorpresa de muchos, lo llamó el América.

Más tarde, otros consideraron que sería siempre un técnico sin títulos, y Herrera ya ganó dos de Liga con las Águilas.

Otros tantos se rieron cuando Miguel decía que algún día dirigiría a la Selección Mexicana, y ya lo hizo.

Hoy pocos creen que pueda dirigir un equipo en Europa, y al menos estuvo en la órbita del Betis.

Que este creando una escuela de nuevos técnicos con su filosofía puede sonar a una locura para muchos, pero créanlo... es posible.

Fotos: Mexsport

LA FRASE

"He trabajado mucho tiempo con Miguel (Herrera), he disfrutado, mi gran gusto y visión como entrenador las he sacado de él, Miguel me ha transformado la cabeza con su estilo, con su juego"

Walter Erviti

Exjugador de Rayados

INDENTADO

Durante la era del "Piojo" al frente del Monterrey, Walter Erviti se convirtió en una pieza clave por la cantidad de funciones que podía realizar en el terreno de juego

NUMERALIA

40

Años tiene Walter Daniel Erviti Roldán; nació el 12 de junio de 1980, en Mar de Plata, Argentina