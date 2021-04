Vuelve la UFC... ¡y con 15,000 aficionados en la tribuna!

El presidente de la UFC, Dana White, anunció que el evento UFC 261, que tendrá una triple cartelera por el título el próximo sábado 24 de abril en Jacksonville, Florida, contará con aforo de 15,000 aficionados, capacidad total de la arena.

“¿Cómo están todos? Soy el presidente de la UFC, Dana White, y he esperando un año para este día para decirles: estamos de regreso”, dijo White en un video publicado en Twitter.

“La UFC 261 (se celebrará) el 24 de abril en Jacksonville, Florida, con una casa llena de aficionados en el Veterans Memorial Arena de cinco estrellas, y saben que estoy trayendo una cartelera increíble”, agregó.

White confirmó tres peleas de campeonato para el evento: Kamaru Usman Vs. Jorge Masvidal (en Campeonato de peso welter), Valentina Shevchenko Vs. Jessica Andrade (en Campeonato de peso mosca femenil) y Weili Zhang Vs. Rose Namajunas (en Campeonato de peso paja femenil).