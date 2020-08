Hoy miércoles vuelve la UEFA Europa League

A partir de esta semana, la UEFA Europa League -hoy miércoles- y la Champions League -el viernes- reanudarán sus actividades después de casi cinco meses detenidas, y la UEFA anunció una serie de nuevas reglas que estaban programadas para la próxima temporada, pero entrarán en vigor para la conclusión de ambos torneos.

El organismo del fútbol europeo dio a conocer este nuevo reglamento mediante un comunicado. Además de los cinco cambios por partido que se implementó hace unas semanas en todo el mundo, habrán algunos cambios en los penales y las tarjetas amarillas.

Modificaciones en el reglamento de la Champions y Europa League

1.- Se marcará 'mano' sólo si la jugada acaba en gol o en ocasión manifiesta de gol. Si la jugada se prolonga tras varios toques, no se considerará falta.

2.- El uso del VAR será para consultar y no de apreciación. El árbitro tiene la obligación de revisar todas las jugadas y no guiarse por los asistentes. Puede recibir consejos, pero la decisión final debe ser suya.

3.- El árbitro puede parar el partido en cuando el balón esté en zona neutral, ya sea por una falta, lesión o cualquier situación que lo amerite.

4.- No hacer grupos en el campo para reclamar una falta o acción del juego y evitar los diálogos prolongados.

5.- En los penales, el portero no recibirá una tarjeta amarilla si se adelanta en el disparo siempre y cuando el balón no termine en gol o no lo haya contactado.

6.- Si se adelanta una vez, se repetirá el tiro penal sin tarjeta amarilla. Si lo hace una segunda vez, será amonestado.

7.- En las tandas de penales no se contarán las amonestaciones que se dieron en el partido.

8.- Las jugadas manifiestas de gol que sean cortadas con una falta, serán sancionadas con tarjetas amarillas.

9.- Tras la ley de la ventaja, se puede amonestar o no, dependiendo del criterio del árbitro

La Europa League se reanuda hoy miércoles con los partidos pendientes de los octavos de final, que se definirán a un solo partido, mientras que la Champions reiniciará el viernes con los partidos de vuelta pendientes de la misma fase.

Este viernes 7 de agosto, en punto de las 14:00 horas, tiempo de México se jugará el Real Madrid ante el Manchester City en el Etihad Stadium. La Ida quedó a favor de los ingleses 2-1. Además, la Juventus recibe al Lyon buscando la remontada del 1-0 a favor de los franceses.

Para el sábado, el Barcelona recibe al Napoli del ´Chucky´ Lozano en el Camp Nou para romper el empate a un gol de la Ida y el Bayern Múnich enfrentará al Chelsea, tras el 3-0 en Stamford Bridge.