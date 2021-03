¡Vuelve la NBA con dos grandes partidos!

Después del break por el All Star celebrado el pasado fin de semana, la NBA regresa con dos duelos sumamente atractivos, que servirán de antesala para la segunda mitad de la temporada.

Los capitalinos visitan Memphis buscando seguir sumando victorias para intentar dar un salto en la tabla y colarse en los playoffs de la Conferencia Este.

Bradley Beal llega como el hombre a seguir, siendo el máximo anotador de los Wizards, promediando 32.9 puntos por partido, mientras que Russell Westbrook, callando bocas, ya es el máximo asistidor con 9.8 en promedio.

El duelo es a las 19:00 hrs tiempo de México.

El duelo texano entre San Antonio y Dallas es el platillo fuerte de la noche: DeRozan frente a Doncic.

DeMar llega con un promedio de 20 puntos anotados por duelo, siendo el referente de los Spurs, mientras que Luka Doncic promedia 28.6.

First half of the season has been a wild ride! RT if you're ready to get going again ??@FrostBank | #GoSpursGo pic.twitter.com/u8RxFVHbTo