Volverá Premier League el próximo 1 de junio

LONDRES.- El mismo día que la Premier League anunció que ningún jugador ni personal de los 20 clubes de la máxima categoría inglesa ha dado positivo por coronavirus en el ultimo lote de 1.130 test, el Gobierno del Reino Unido anunció el regreso del deporte profesional a puerta cerrada desde el 1 de junio.



The Premier League has welcomed the announcement today by the Government permitting the return of competitive sport in England under strict conditions from 1 June#PL statement ?? https://t.co/RYEsxGyHjh pic.twitter.com/fYUFPiFwsz