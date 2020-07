Entre el cielo y el infierno

ESPAÑA.- Javier Aguirre creyó en él hasta el último, pero no pudo más ayer domingo. El ´Vasco´, acostumbrado a salvar a sus equipos del descenso, cayó por primera vez a la Segunda División, al no mantener la categoría con el Leganés en la liga de España tras empatar 2-2 con el Real Madrid en la última jornada de la liga española, partido que tuvo un polémico final por un posible penal en contra de los Campeones que no fue señalado.

El juego en Butarque tuvo emociones hasta el último minuto. El último disparo de Óscar con el marcador empatado a dos y 30 segundos restantes en el cronómetro pasó por encima de la meta de Areola. Nadie daba crédito al descenso y el ´Vasco´ en la cancha movía los brazos en señal de desaprobación.

Sergio Ramos y Marco Asensio fueron los verdugos de los ´Pepineros´. Sus goles fueron suficientes para amargar la noche de los de casa, quienes intentaron sobreponerse con los goles de Bryan Gil y Roger Assalé, pero no fue suficiente. Finalmente, el VAR también contribuyó a la polémica, pues no aprobó un penal a favor del Leganés por una mano. Con eso, el arbitraje quedó, una vez más, señalado por todos de no señalar bajo el mismo criterio.

"Nunca dejamos de creer, en ningún momento", dijo Javier Aguirre, técnico del Leganés, días antes que se consumara el descenso.

El ´Vasco´ Aguirre desde el principio de su carrera miró al precipicio desde la orilla. En su debut como técnico con el Atlante, por allá de 1996, salvó a los Potros de Hierro del descenso y en su primera experiencia en Europa, con el Osasuna en 2002, también batalló para evitar la segunda división.

En 2010, después de dirigir al Atético de Madrid y a la Selección Mexicana, volvió a la pelea por evitar el descenso con el Real Zaragoza y ahí también cumplió su objetivo, aunque fue señalado por amaño de partidos. En el Espanyol, recién descendido, al igual que con otros equipos, cumplió la meta y mantuvo a los Periquitos en la Primera División, por dos temporadas entre 2012 y 2014.

En su retorno a España, en 2019, el 'Vasco' acepta el reto de dirigir al Leganés, conjunto que estaba en posiciones de descenso desde que el entrenador mexicano llegó al banquillo. Antes de la pandemia, Aguirre salió de los últimos puestos, pero, tras las reanudación, no pudo más.

Javier Aguirre, acostumbrado a mirar al precipicio de frente, cayó por primera vez a la Segunda División, con un Leganés que vendió a sus figuras al inicio del año y no pudo reaccionar.

El Celta del mexicano Néstor Araujo seguirá en Primera División después de empatar sin goles en el RCDE Stadium contra el Espanyol, en un partido en que el cuadro visitante apenas ha puesto futbol, y del 2-2 que el Leganés, rival directo por la permanencia, ha firmado contra el Real Madrid.

Los gallegos crearon peligro a los cinco minutos de falta directa, aunque Aspas la mandó a la barrera. Más allá de esta acción, ninguno de los dos equipos puso emoción al partido en los primeros compases. El Espanyol, por su parte, llegaba al área rival, pero sin peligro en los metro finales.

Una doble ocasión de Marc Roca y Wu Lei, sin apenas peligro, fue lo más destacable para los blanquiazules. El portero Iván Villa pudo disipar los problemas con facilidad. El anfitrión apretó y ganó presencia en el área rival, aunque nunca concretó sus aspiraciones en el marcador.

Pudo hacerlo Embarba, antes del descanso, pero su gol fue anulado por el colegiado tras consultar por el VAR. El Celta respiraba aliviado, aunque su rendimiento en el RCDE Stadiumestaba por debajo de lo esperado en un equipo que se jugaba la permanencia en PrimeraDivisión.

En la reanudación, el cuadro gallego salió con una marcha más, aunque pronto apostó por aguantar el resultado y no correr riesgos. El Espanyol se crecía y la entrada de Vargas dinamizó el juego de los locales. El argentino asustó a Iván Villar, pero su disparo fue muy desviado.

El primer disparo del Celta entre los tres palos llegó a los 70 minutos de la mano de Sisto. Poco a poco, el cuadro visitante, pendiente del marcador del Leganés-Real Madrid, intentó acelerar. En el minuto 77, el luminoso en Butarque lucía un empate a dos. Un triunfo del Leganés enviaba al Celta a Segunda.

Los gallegos estaban helados, quizá más pendiente del resto de la jornada que de su propio encuentro. Los catalanes incluso mandaron, en el descuento un latigazo al larguero de Víctor Sánchez. Aspas tuvo también una oportunidad 'in extremis' para adelantarse justo después, pero el empate a cero no se movió.