Video: Jugador de Fútbol choca su lujoso Lamborghini vestido de hombre de nieve

Michail Antonio, jugador del West Ham United de Inglaterra, no esperaba un desenlace igual el día de Navidad, el futbolista aprovechó para darse un paseo con su fabuloso Lamborghini Huracán. Un coche valorado en 245.000 euros.

Para hacer el trayecto más entretenido, decidió disfrazarse de muñeco de nieve. Su viaje en el coche acabó de la peor manera. Michail Antonio acabó estrellado en un jardín del barrio de Balham (Londres).

Antonio salió ileso del altercado, pero en el video que circula se ve al jugador saliendo del techo del carro vestido como un muñeco de nieve. Y de acuerdo a la nota publicada en The Daily Mail, momentos antes el futbolista inglés posteó en Instagram un video cantando "Walking in the Air" con el disfraz.

Video: Twitter @TrashSeven1