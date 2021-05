VIDEO | Miguel Herrera ya es Tigre; esto fue lo primero que dijo sobre su nuevo equipo

Monterrey, Nuevo León.-

Visiblemente agotado por la larga jornada vivida tras su arribo a la ciudad de Monterrey, ´El Piojo´ mencionó que dará libertad a sus jugadores de improvisar.

"El jugador es libre de improvisar sobre la cancha lo que no se ha trabajado, si agarra una pelota un jugador y se gambetea a tres y la mete al ángulo, que haga 10 de esas. La improvisación es buena si el momento así lo pide", comentó.

Amable en todo momento, Herrera Aguirre -quien aseguró está viviendo otro más de sus sueños- habló sobre lo pesado del vestidor felino.

"Es un vestidor pesado el de Tigres, como me han tocado muchos vestidores, lo importante es que no está roto ni partido, no hay chismes, es sano, bueno, ganador, exitoso, entonces será más fácil adecuarme a ellos", dijo.