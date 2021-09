Verstappen recupera liderato en GP de Países Bajos; 'Checo' Pérez remonta

Zandvoort, Países Bajos.- El Red Bull Racing tuvo un gran día en el circuito de Zandvoort con la victoria del holandés Max Verstappen en el Gran Premio de los Países Bajos y la gran remontada de Sergio "Checo" Pérez, quien arrancó la carrera saliendo desde 'pit lane'y terminó en la octava posición.

Verstappen ganó por delante de los dos Mercedes, el del siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton -a quien arrebató el liderato y que marcó la vuelta rápida- y el del finlandés Valtteri Bottas, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Amazing scenes at Zandvoort after a memorable Sunday for @Max33Verstappen and thousands of Dutch fans ???? #DutchGP ???? #F1 pic.twitter.com/DuRbGY1yg1

?? ????s ?? I´m so happy to win my home Grand Prix and the Orange Army, just incredible ?? ?? It was an amazing team performance, thanks a lot, @redbullracing and @HondaRacingF1 ?? A day to remember #KeepPushing ???? #DutchGP pic.twitter.com/WI1gDEkVUI