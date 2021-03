'Veremos la mejor versión de las Chivas': Carlos Guerrero 'El Warrior' sobre el Clásico Nacional

El cronista y analista de Azteca Deportes emitió su opinión del duelo Chivas Vs. América, que se jugará este domingo a las 20:00 horas, en el Estadio Akron y que se transmite por Azteca 7.

La edición 240 del Clásico Nacional entre Chivas y América se jugará este domingo... y aunque los tapatíos llegan ubicados en el noveno sitio de la Tabla General -en la fase regular del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX-, y los capitalinos en el subliderato, Carlos Guerrero pone como favorito al Rebaño Sagrado para llevarse la victoria.

El famoso ´Warrior´, cronista y analista de Azteca Deportes, tiene argumentos fuertes para vaticinar el triunfo del Guadalajara en el duelo de la Fecha 11 del actual certamen de la Primera División del futbol soccer mexicano, que iniciará a las 20:00 horas y que se transmitirá por Azteca Deportes... en Azteca 7.

"Veremos una buena versión de Chivas, la historia nos lo ha dicho en repetidas ocasiones que suele crecerse, que suele jugar muy bien cuando enfrente está el América, al grado que pareciera que las Chivas deberían de jugar todos los partidos ante el América para mejorar su funcionamiento.

"Son de esos partidos en los que los que nunca centran, centran... los que nunca hacen goles, hacen goles... los que nunca disparan a gol terminan disparando a gol; le viene muy bien a Chivas (el Clásico Nacional) y yo no descartaría que, contrario a los pronósticos, el Guadalajara pueda llevarse el partido en el Clásico Nacional", dijo Guerrero en charla exclusiva con CRACK de El Horizonte.

Entre partidos amistosos y oficiales, tanto en Liga MX como en otras competiciones locales e internacionales, Chivas y América se han enfrentado en 239 ocasiones, y el saldo favorece a las Águilas con un total de 86 victorias, por 77 triunfos del Rebaño Sagrado... y 76 empates.

"Veremos la mejor versión de las Chivas en lo que va de este torneo, es un partido que le viene muy bien al técnico Víctor Manuel Vucetich y su equipo, tomando en cuenta que no han tenido una campaña muy buena, ya que han sido muy inconsistentes.

"Que en el camino se les aparezca el América les viene de maravilla, es la motivación que necesitan como para poder crecer... y partiendo de ahí, en el que enfrentan al acérrimo rival, podrían encarrilarse y enfrentar de mejor forma la recta final del torneo", agregó el cronista.

En este momento, los jaliscienses son noveno sitio en la Tabla General del actual certamen del máximo circuito del balompié azteca con 12 puntos, producto de dos triunfos, seis empates y dos tropiezos, con 15 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de goles de cero.

"(La campaña actual del ´Rebaño Sagrado´) No me ha gustado, sigue siendo un equipo inconsistente, Víctor Manuel Vucetich no ha encontrado una alineación consolidada. Hay jugadores a los que les ha quedado grande la camiseta", apuntó el analista.

Los ´emplumados´ son segundo sitio del pelotón con 22 unidades, gracias a siete victorias, un empate y dos derrotas, con 14 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de goles positiva de +6.

"América va de menos a más, ha ido dejando atrás las dudas que empezaba a generar el proyecto de Santiago Solari... a este América empiezo a verle ya mejores rasgos fubolísticos, con ideas, mejores argumentos, sin ser todavía una maravilla.

"Es un equipo que -aún así- está peleando los primeros puestos, está ahí junto con Cruz Azul intentando demostrar quién es el mejor de la competencia", añadió.

Para cerrar, Carlos Guerrero cerró la charla con una frase contundente: "Es el Clásico Nacional (entrem Chivas y América) es el Clásico más importante".