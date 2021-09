Bottas será piloto de Alfa Romeo en 2022; deja Mercedes tras 5 temporadas

Valtteri Bottas anunció que dejará Mercedes, tras cinco temporadas corriendo junto a Lewis Hamilton, para unirse a la escudería Alfa Romeo a partir de 2022.

Breaking news! ?? @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn