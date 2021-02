Utah Jazz es mejor que el campeón: derrotan a Lakers con soltura

El duelo más esperado de la cartelera de la semana se lo terminó llevando el que, simplemente, es el mejor equipo en toda la NBA: Utah Jazz.

Donovan Mitchell y compañía derrotaron Los Ángeles Lakers 114-89.

El equipo campeón se adentró en Utah para tratar de retomar el paso y conseguir levantar la cara frente al que, hoy sigue siendo el aspirante número uno para llevarse al anillo; sin embargo, es evidente que la ausencia de Anthony Davis sigue pesando en demasía.

LeBron James apenas aportó 19 puntos y cuatro asistencias, que resultaron insuficientes para plantarle cara al Jazz.

