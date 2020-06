Una luz de esperanza. Benjamín Galindo ya despertó tras la operación

Guadalajara.- Luego que Benjamín Galindo fue operado con éxito del derrame cerebral que sufrió el pasado jueves 28 de este mes de mayo, el maestro continúa mostrado mejoría tras el difícil momento.

De acuerdo al analista de Azteca Deportes, David Medrano, ´El Maestro´ mostró signos positivos en su evolución después de ser intervenido.

Benjamín Galindo es un histórico del futbol soccer mexicano, vivió grandes momentos con equipos como Tampico Madero, Chivas, Santos y Cruz Azul, además, fue mundialista en 1994 y es recordado por su gran golpeo con ambas piernas a balón parado.

"Lo primero que se hace, cuando lo vemos posible, es quitar la sedación y vemos la manera en que despierta para hacerle una evaluación. Yo no les puedo decir exactamente que es lo que el va a tener, si va a tener secuelas o no, hasta que no despierte al cien por ciento y podremos evaluarlo adecuadamente", dijo el doctor Fernando Fonseca.