UCL: PSG consigue revancha y elimina al Bayern Múnich

El partido más esperado de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Paris no decepcionó a tal grado que estuvo lleno de emociones y por momentos parecía que el equipo aleman podía hacer la remontada.

Recordemos que el partido de ida el partido terminó 3-2 para los parisinos, quienes se llevaban tres goles de visitante, por lo que el Bayern necesitaba dos goles para avanzar a semifinales.

Las acciones empezaban con el dominio característico de los de Baviera sin embargo la defensa parisina no daba espacios en la parte trasera.

Fue hasta el minuto 40 cuando el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting con un gran cabezazo ilusionaba a los del Múnich, así terminarían los primeros 45 minutos.

Para la parte complementaria el dominio del Bayern seguía, pero sin dar frutos, incluso un susto se llevo los germanos por parte de Mbappe quien metía lo que sería el empate, sin embargo estaba en fuera de juego.

Las acciones seguían y el marcador no se movía a pesar de la presión alta de los Bavaros.

Con este resultado global de 3-3 avanza el PSG por la regla de goles de visitantes.

?? Bayern Munich are OUT of the Champions League!



?? PSG progress on away goals after a 3-3 draw over two very, very good games of football.



