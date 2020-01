'Tuca' ve todo tranquilo tras lograr primer triunfo

Afirma el técnico Ricardo Ferretti que Tigres se vio bien ante el Atlas, pese a la presión que tenían por no haber ganado y la serie de lesiones en el plantel

Afirma el técnico Ricardo Ferretti que Tigres se vio bien ante el Atlas, pese a la presión que tenían por no haber ganado y la serie de lesiones en el plantel

El entrenador brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti dijo este lunes que no le preocupa que Tigres haya comenzado el Clausura 2020 con una derrota y un empate, racha que rompió el pasado sábado con una victoria ante Atlas.

"No se dan uno o dos resultados y (los medios) empiezan a crear situaciones que no existen. No es la primera vez que salimos de una racha de dos partidos sin ganar, hemos sido campeones con peores rachas", explicó en rueda de prensa.



Tigres debutó con un empate 0-0 con el San Luis y una derrota por 1-0 ante el América, pero el sábado derrotó por 2-1 al Atlas.



En este arranque de torneo, Tigres sufrió, además de la falta de gol, las lesiones de su delantero estrella, el francés André-Pierre Gignac; del brasileño Rafael Carioca, del colombiano Luis Quiñones y el mexicano Jürgen Damm.



Esto provocó que Ferretti optara por distintas alineaciones en los tres duelos, situación que complicó el desarrollo de la escuadra.



"Tigres se vio muy bien ante el Atlas. La situación de no ganar, después las lesiones, parecía que el mundo se venía encima. Al lograr el triunfo todo se tranquiliza y a parte, con tantos cambios, tenemos más jugadores confiables", comentó el brasileño.



En la conferencia, Ferretti se dio tiempo de hablar del fallecimiento del estelar Kobe Bryant, exjugador de los Lakers de la NBA, quien murió este domingo en un accidente de helicóptero.



"Kobe era un ejemplo. Nunca vamos a estar conforme por la muerte de nadie y menos de un ser humano como él", lamentó.



Tigres visitará al Pachuca, el sábado 1 de febrero, en la cuarta jornada del Clausura 2020.