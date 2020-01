Tuca cumple... En los entrenamientos hemos visto un cambio: Torres Nilo

Luego que el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti asegurara que tenía que buscar algunos cambios para mejorar el desempeño de Tigres, el defensa Jorge Torres Nilo expresó que en los entrenamientos ya se han dado algunas modificaciones.

"En los entrenamientos hemos visto un cambio, sobretodo en la exigencia, ha estado muy exigente esta semana y la pasada, nos ha recalcado más cosas que sabemos es su manera de manejarse con nosotros, su carácter fuerte y lo tomamos a bien, sabemos que es para mejorar.

"Hay varias correcciones y comentarios muy enfocados en varias cosas que hemos hecho y dejado de hacer, hemos visto ese cambio en los entrenamientos y a la hora del partido es más específico", declaró.

Se debe recordar que Ferretti declaró hace unos días que tenía que inventar algo para que los jugadores tuvieran mayor producción en los encuentros del Clausura 2020.

"Tengo que cambiar algo yo, inventar algo distinto para que los jugadores puedan producir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol. Entonces, tengo que hacer algo yo, inventar, no sé, modificar pero tal vez no creo que inventar porque eso no va con mi librito, pero modificar algo sí lo tengo que hacer", indicó en su momento.

Jorge Torres Nilo dijo que ahora contra Pachuca buscarán la victoria, sin importar tanto las formas, porque a final de cuentas lo que buscan son resultados positivos y los Campeonatos.

El jugador habló sobre la regla 20/11 imperante en la Liga MX y se dijo de acuerdo en que exista, aunque él sea uno de los sacrificados por la inclusión de Juan Pablo Martínez en los encuentros recientes.

"Hay muchas opiniones, todas tienen su valor e importancia, unos están de acuerdo y otros no tanto, aunque a mí me está costando porque en teoría soy uno de los sacrificados, aún así me gusta, porque no sé si se force a hacer jugar, pero todos empezamos.

"Sería de alguna manera envidioso, injusto, egoísta si dijera otra cosa, aunque me está tocando ser uno de los sacrificados, apoyo esta regla que de alguna manera se dio para que pudiera jugar, estoy a favor de la regla", concluyó.