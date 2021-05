Tu-Caída: La historia no contada de la salida de Ricardo Ferretti como DT de Tigres

EL INICIO DEL FIN

DESPIDEN A MIGUEL ANGEL GARZA (Junio de 2020)

Miguel Ángel Garza, apodado "El Bagre" por sus amistades, llegó a la directiva de los Tigres escalando diversas posiciones como consejero deportivo, luego vicepresidente y finalmente en mayo de 2018 es designado presidente del equipo.

Desde su llegada, la actuación de Garza como directivo encargado de las negociaciones en la compra-venta de jugadores llamó la atención de algunos medios, ya que se mencionaba sobre el manejo en las transferencias, rentas y contrataciones de decenas de jugadores que realizó en ese tiempo como directivo, además de un gran "control" -junto con Ferretti- de ciertos periodistas de prensa escrita y medios electrónicos que lo alababan.

En 2011 y después de 10 temporadas en tres etapas del entrenador brasileño, la obtención del primer título para el timonel sudamericano ayudaría a que se diluyeran esos escabrosos temas del manejo dentro del club, además, a través de esos periodistas "controlados" por directivo y entrenador se alababa al brasileño, a pesar del manejo dictatorial que ejercía en el seno de la institución felina y que propició que con el plantel más poderoso de México se perdieran más Finales que las Finales obtenidas.

El año pasado (junio del 2020) de manera "sorpresiva" se anunció la salida de Garza de la presidencia de los Tigres, llegando de nuevo Alejandro Rodríguez en su lugar.

Su salida NO fue aclarada por la empresa CEMEX, dando lugar a muchas especulaciones en torno al manejo en la operación de la contratación de jugadores.

Ricardo Ferretti se quedaba solo sin su socio y protector.

FELICIDAD AL MÁXIMO

SUBCAMPEONES DEL MUNDIAL DE CLUBES (Febrero 2021)

El convertirse en el director técnico del primer equipo mexicano en llegar a una Final del Mundial de Clubes le daba a Ferretti el crédito para continuar en la dirección técnico del equipo auriazul.

Todos estaban de acuerdo, directiva, medios y afición, pero la situación cambiaría completamente en las siguientes semanas.

PRIMERA LLAMADA

ADVERTENCIA A LA DIRECTIVA (10 de marzo 2021)

Aduciendo un "dolor en la cadera", el Tuca no asiste al tradicional día de la foto que se realiza cada temporada en el Estadio Universitario, dejando "plantados" a los sorprendidos patrocinadores del equipo y muy molestos a los directivos de CEMEX. La realidad es que Ferretti ya tenia varias semanas con muletas y ese día SÍ acudió al entrenamiento de su equipo. Su inasistencia mostraba un mensaje de molestia: "FÍRMENME YA".

Esta sería la primera de las duras confrontaciones con la directiva y su nuevo vicepresidente Mauricio Culebro, pero también -y lo más grave- con el representante de CEMEX, Mauricio Doehner.

SEGUNDA LLAMADA

AHORA LA ADVERTENCIA LA HACE PÚBLICA (1 de abril 2021)

El director técnico anuncia que está más tranquilo que los periodistas que le cuestionan sobre la renovación de su contrato, ya que existe un acuerdo verbal con la directiva felina.

Ferretti asegura que este acuerdo "de palabra" se dio desde antes de la llegada a la vicepresidencia de Sinergia Deportiva de Mauricio Culebro.

"Soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que una propia firma. Yo di mi palabra y tengo la de la directiva, a lo mejor voy a firmar y ustedes no se van a dar cuenta", añadió. Esta declaración aumentaba la molestia de la directiva. Y faltaban más.

¿Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

SE PELEA CON AFICIONADO TIGRE (17 de abril 2021)

Las malas actuaciones del equipo se siguen presentando, ahora con la visita de las Águilas del América. Ese día, ante la exhibida que les estaba dando el equipo capitalino, aficionados de los Tigres presentes en el Estadio Universitario le gritan al entrenador universitario que ingrese a Leo Fernández y a "El Diente" López. La reacción de Ferretti fue proferir recordatorios maternales hacia el seguidor felino, que de manera inconcebible sería desalojado por guardias de seguridad del Estadio Universitario.

Posteriormente el propio Culebro se comunicaría con el aficionado para ofrecerle una disculpa.

La libertad de expresión quedaba en entredicho.

TERCERA LLAMADA

SE LANZA AHORA CONTRA DOEHNER Y CEMEX (19 de abril 2021)

En la semana rumbo al Clásico contra los Rayados del Monterrey, otra vez vuelve a la carga el director técnico brasileño.

En esta ocasión fue más directo y se lanzó ya no contra la directiva de la institución, sino contra el máximo representante de la empresa de CEMEX: Mauricio Doehner.

"Yo tengo la palabra de honor, de hombre, del compromiso que hicimos hace tiempo y por alguna situación de viaje de la directiva que trató mi contrato, Mauricio Doehner y CEMEX. Por las situaciones de que son gente muy ocupada no se pudo finiquitar el asunto de la firma, estoy tranquilo porque tengo la palabra", finalizó el Tuca.

Esta sería la gota que derramaría el vaso, en ese momento la cúpula de la empresa cementera informa a Mauricio Culebro que Ferretti queda fuera de la institución.

IRRESPETUOSA ACCIÓN

IRRUMPE REUNIÓN DE DIRECTIVOS (20 de abril)

Sabiendo que sus actitudes han provocado un rompimiento con la empresa propietaria del equipo, el director técnico interrumpe una reunión que sostiene la directiva del equipo en las oficinas del estadio. Les exige que cumplan su palabra.

Esa actitud irrespetuosa representaría un clavo más al ataúd.

SOS

RECURRE A SUS AMIGOS (21 de abril 2021)

Agobiado por la situación, el entrenador brasileño se comunica con sus "amigos" de los medios de comunicación. Ferretti les explica vía telefónica la situación y les pide su apoyo; con otros se reúne en un restaurante sampetrino, su objetivo es que presionando a través de esos medios logren hacer que lo salven de la guillotina.

Periodistas que se reunieron con Ferretti en el restaurante inician el auxilio al todavía técnico auriazul publicando a través de sus medios de comunicación electrónicos: "Si el Tuca se va, cuatro jugadores líderes del equipo: André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Rafael ´Carioca´ y Guido Pizarro se irán por LEALTAD con él".

Por su parte, en un medio televisivo, el comentarista exige que la directiva cumpla su palabra al director técnico.

Otro medio escrito aseguraba a través de su editor que el Tuca Ferretti seguiría dirigiendo al equipo.

Al momento estas noticias fueron replicadas por la mayoría de los medios locales y nacionales, convirtiéndose en tendencia.

El apoyo empezaba.

NO SE AMEDRENTA

LA RESPUESTA DE CEMEX (22 de abril 2021)

La respuesta de Mauricio Doehner de la empresa que administra al equipo es inmediata, ordenando a Mauricio Culebro que le indique ese mismo día a Ferretti que está despedido.

Al día siguiente se lo informan a los jugadores. En esa reunión, Culebro les pide a los mismos jugadores que si tienen alguna inconformidad se la hagan saber, TODOS se mantienen en un absoluto silencio.

Así mismo, los medios que falsearon la información ahora CALLAN.

GENIO Y FIGURA

LANZA ADVERTENCIA (11 de mayo 2021)

En la semana posterior a su eliminación por el Atlas en el Repechaje, y al salir del Estadio Universitario después de acudir a recoger sus pertenencias en lo que fue su oficina durante 11 años, el timonel sudamericano les gritó a los periodistas ahí presentes: "¡NO SE VAYAN A CAER! , ¡NO SE VAYAN A CAER!, ¡NO SE VAYAN A CAER!".

Para muchos esto significa una advertencia de que, sin su presencia en el timón, el equipo volverá a meterse en aguas turbulentas.

Posteriormente el brasileño abordó su poderoso Ferrari (sin placas), alejándose ruidosamente.

EL PEZ, POR SU BOCA MUERE

¿PALABRA DE HONOR?

Lo que nunca se mencionó durante estos acontecimientos es que Ferretti pocas veces le hace HONOR a su palabra:

En marzo de 2008 declarando su animadversión a dirigir alguna vez a la Selección Mexicana: "Ya lo dije desde hace años atrás, el único puesto en el que NO tengo interés es por ser entrenador de la Selección Mexicana. Si me ofrecen de barrendero a lo mejor me interesa, pero de entrenador de la Selección Mexicana NO me interesa, así sea el último entrenador del mundo, NO voy".

Sin embargo en agosto de 2015, al llegar como timonel de la Selección Mexicana y ser cuestionado sobre sus declaraciones de siete años atrás, comento sarcástico: "Cae más pronto un hablador que un cojo".

Con esos y más antecedentes, lo que también "olvidaron" mencionar algunos es que el 5 de febrero de 2018, al firmar un contrato para continuar dirigiendo a los Tigres tres años más, "El Tuca" aseguró que su RETIRO COMPLETO del futbol sería en junio del 2021 y que JAMÁS volvería, ni siquiera como directivo: "Quiero realmente retirarme del futbol. No quiero ser directivo. Es en el 2021, me tienen que aguantar tres años. Terminando van a descansar de mí, ya NO me vuelven a ver, ni me quieran invitar para entrevistas o comentarios", finalizó.

MINUTO 90

Así concluye Ricardo Ferrettti de Oliveira -como siempre POLÉMICO- su última etapa de 11 años como entrenador de los Tigres de las UANL, llegando a un total de 29 temporadas de Liga en sus tres etapas como timonel felino, para un promedio de un título de Liga cada seis temporadas.

Sus números en sus 14 años y medio de las tres etapas son:

15 Finales disputadas, de las cuales ganó siete y perdió ocho

FINALES GANADAS

5 Ligas

1 Concachampions

1 Copa

FINALES PERDIDAS

3 Ligas

3 Concachampions

1 Libertadores

1 Mundial de Clubes

Las preguntas que flotan en el ambiente futbolero son:

¿Se levantará de esta CAÍDA?

¿Fue realmente esta su última ocasión como Director Técnico de los Tigres?

¿Tendrá una cuarta etapa?

