‘Con la ilusión al límite’: Isaac Leal Montalvo

Monterrey, Nuevo León.-Con un entusiasmo desbordado y la ilusión al límite para su reaparición luego de transcurrir seis largos años de haber pisado por última ocasión el dorado albero de la colonia Del Prado, se manifestó en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte el fino diestro regiomontano Isaac Leal, quien el viernes vuelve al terruño para la celebración del 84 aniversario de la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, al lado del valiente torero hidrocálido Arturo Macías “El Cejas” y su paisano, “el rey del temple y la despaciosidad”, Juan Pablo Sánchez, quienes lidiarán un fino y bien presentado encierro de la ganadería de “De la Mora”.

“Me siento muy motivado, muy entusiasmado y con la ilusión al límite porque la empresa de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ se haya fijado nuevamente en mí y me haya dado la oportunidad de formar parte de uno de los dos cartelazos de aniversario al lado de dos de los más grandes toreros de México y que han confirmado en Madrid con todos los honores”, señaló el diestro regiomontano invadido de una gran emoción que, según dijo: “Me obliga enormemente a salir por todas porque, por Dios, no voy a dejar de pasar esta oportunidad que se me brinda y que por gratitud debo de triunfar a como dé lugar”.