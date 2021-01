Fallece Tommy Lasorda, el mítico mánager de los Dodgers

Tommy Lasorda, quien fuera mánager de los Dodgers de Los Ángeles y mentor de Fernando "Toro" Valenzuela, murió a los 93 años, informó el club.

A través de su cuenta de Twitter, los Dodgers, equipo al que acompañó durante 71 temporadas, informaron que Lasorda sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa la noche del jueves.

Aunque fue trasladado a un hospital para su atención, el exentrenador murió en el lugar a las 22:57 horas.

Lasorda dirigió a los Dodgers de 1976 a 1996, ganando dos títulos de Serie Mundial, cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho coronas de división. Fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional dos veces y ganó 1,599 juegos en su carrera.

En 1997 fue incluido en el Salón de la Fama de la MLB y su número 2 fue retirado del equipo para que nadie más lo usara, además de que la calle principal que conduce a la entrada del complejo de los Dodgers en Vero Beach, Florida, pasó a llamarse Tommy Lasorda Lane ese año.

We mourn the passing of Hall of Fame manager Tommy Lasorda. He was 93. pic.twitter.com/fkPf67iH7h