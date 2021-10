Tom Brady, de ídolo a rival: el domingo visita a Patriotas de Nueva Inglaterra

Un partido especial, porque Brady romperá la marca de más yardas por pase en la historia ante la afición que le apoyó durante 20 años, pero que el quarterback espera que no estén de su lado el domingo.

“No espero que sea una bienvenida; van a apoyar a su equipo. Muchos me apoyaron por años, tengo familia y amigos que irán, que me han pedido boletos. Ellos estarán emocionados en las tribunas, pero los fans locales en el Gillette son una gran afición, apoyarán a su equipo. Si me conocen aunque sea un poco, saben que quiero ir y ganar el partido. Ellos respetan eso de mí, yo respeto que estarán apoyando a su equipo, así es el deporte”, declaró el mariscal en su programa semanal Let’s Go en Sirus XM Radio.

Brady recuerda muchas de las enseñanzas que ha tenido en su carrera de parte de Bill Belichick, pero mencionó en par de ocasiones el gran ambiente que hay en los partidos nocturnos a las afueras de Boston.

El quarterback de los Buccaneers tiene sólo en mente el ganar y reponerse de la derrota del domingo pasado ante los Rams, y se preparará como lo hace todas las semanas, sin pensar de más en la historia que tuvo con el equipo.

“Hay muchas emociones que se activan por distintas experiencias y sentimientos. Cuando pienso en los 20 años en ese lugar, conozco el vestidor, el túnel, la forma que sopla el aire, el aroma, lo que es jugar de noche, la afición... nunca tuve una experiencia así, ir a New England, será la primera vez en la otra lateral. No creo que me ponga a recordar, ya tendré suficientes oportunidades, solo pienso en el momento. No pensaré en los 20 años de historia, sino en una noche de fútbol americano, Sunday Night, ambos vienen de derrotas y lucharán por ganar. No será sencillo. He estado en sus reuniones, sé lo que intentarán hacer y será un desafío. Intentaremos tener una gran semana de preparación e intentaremos ganar. No queremos tener dos derrotas consecutivas”.