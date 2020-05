Tom Brady entrenó con los Bucaneros de Tampa Bay por primera vez

Aproximadamente 20 minutos después del amanecer, justo antes de las 7 a.m. del martes, los vehículos de lujo comenzaron a pasar por la entrada vigilada de la Escuela Preparatoria Berkeley: un cupé Tesla seguido de un Porsche.

En el campo de fútbol de césped artificial, escondido en un enclave bien aislado del extenso campus, Tom Brady y unos ocho de sus compañeros de equipo de los Bucs comenzaron una sesión de lanzamiento de dos horas.

Brady no fue el único quarterback. Pero él era el único jugador que vestía una camiseta de práctica de color naranja brillante sobre las hombreras con su casco de Buccaneers.

Reportó el sitio tampabay.com

El mariscal de campo Tom Brady, que esta temporada jugará por primera vez con los Buccaneers de Tampa Bay, ha aprovechado la apertura de actividades comerciales en el estado de Florida para lanzar un nuevo "suplemento de inmunidad", por segunda vez, durante la pandemia del coronavirus

Brady lanzó el nuevo producto, llamado PROTECT, a través de su compañía TB12 Sports. Se trata de un paquete de suplementos similar al que llegó a su tienda virtual a fines de marzo.

"Con los años aprendí lo importante que es ser proactivo en el cuidado de mi propio cuerpo", destacó Brady, de 42 años, en una publicación de Instagram que subió el lunes. "Estoy realmente orgulloso de anunciar este increíble nuevo producto de TB12 que les proporcionará exactamente lo que necesitan para mantenerse saludables, fuertes y resistentes para lo que se les presente".

Excited to announce the latest from @tb12sports. PROTECT is our new immunity blend supplement created to support a healthy immune system to help you stay strong. https://t.co/Ho8acHdiYn