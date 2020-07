Falta un año para Juegos Olímpicos de Tokio... otra vez

Hace exactamente un año, muchos estaban en cambio expectantes en la capital japonesa. Luego, la pandemia de COVID-19 obligó a posponer los Juegos Olímpicos al 23 de julio de 2021.

En 2019, cuando comenzó la cuenta regresiva de un año, hubo un espectáculo pirotécnico en la Bahía de Tokio, y varias celebridades locales presentaron los diseños de las medallas en un espectáculo de coreografía perfecta.

Los organizadores realizaron el jueves un evento de 15 minutos, sin público, dentro del nuevo estadio nacional. Exhibieron un video para promover la inauguración programada para el año próximo.

Recordaron también que la llama olímpica está en Japón desde marzo, si bien permanece oculta.

El acto discreto en una jornada lluviosa reflejó perfectamente el cambio en el ánimo nacional respecto de los Juegos Olímpicos.

Hace unos días, la agencia japonesa Kyodo reveló los resultados de una encuesta, que coincidieron con las de otras recientes. Los japoneses están escépticos acerca de si los Juegos deberían realizarse, y dudan de hecho que vayan a llevarse a cabo.

El sondeo mostró que el 23,9% estaba a favor de realizar los Juegos en la nueva fecha de 2021, un 36,4% dijo que la celebración deportiva debería posponerse de nuevo y el 33,7% consideró que lo mejor es cancelar todo.

Los organizadores y el Comité Olímpico Internacional han descartado otra postergación. Ésta podría desembocar de hecho en una cancelación.

"No pienso que la gente tenga expectativas felices en un evento para marcar que falta un año", reconoció la semana pasada Yoshiro Mori, presidente del comité organizador.

El miércoles, en una entrevista con la televisora japonesa NHK, Mori fue tajante. Se le preguntó: "Si esta clase de situación continúa, ¿es posible celebrar los Juegos?".

No obstante, se dijo optimista de que surja una vacuna que permita reducir notablemente los efectos de la pandemia.

Por ahora, Tokio apuntala sus esperanzas de realizar los Juegos Olímpicos en la "simplificación". Los organizadores han identificado "200 aspectos" contemplados originalmente para Tokio 2020 que ahora serán moderados o eliminados, ante los crecientes costos y el riesgo de que la festividad olímpica se convierta en un foco de infección mundial.

Distintos cálculos en Japón sugieren que la posposición costará de 2.000 a 6.000 millones de dólares. El COI y los organizadores reconocen los "costos colosales", pero consideran que es muy pronto para definir una cifra.

Y ello se sumaría a los 12.600 millones de dólares que Japón reconoce oficialmente haber gastado ya en los Juegos. Un auditor nacional ha señalado que el costo sería el doble de esa cifra.

Salvo por 5.600 millones de dólares, el resto del gasto corresponde a dinero público.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021.



More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O