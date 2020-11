Tigres y 'Tuca' estarán unidos un rato más; Alejandro Rodríguez confirma su renovación

Monterrey.- El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, declaró en rueda de prensa presencial, en el Estadio Universitario, que Tuca ya está renovado para seguir como timonel del conjunto felino, club al que a dirigido en tres etapas: del 2000 al 2003, en 2006, y de 2010 a la fecha.

"A mí (Tuca) no me ha dicho que se quiera retirar, hay pocos que puedan dirigir a un equipo como Tigres. Ya está renovado (Ricardo Ferretti), siempre... que falta un papel, ya pronto se lo daremos. Tuca va a seguir, quiere seguir, queremos que siga y algún día no va a estar, ojalá dure muchos años y cuando suceda lo vamos a extrañar", dijo el famoso ´Inge

Ferretti le ha dado cinco títulos de Liga a los de la UANL, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y un Campeones Cup.

Sobre la salida de Eduardo Vargas, el alto mando de la ´U´ comentó: "Edu fue una persona que trabajó, no dejó a deber nada. Desde un principio nos dijo que tenía ganas de emigrar al futbol brasileño y tenía contacto con Sampaoli, que lo quería en su equipo. Llegó un momento que se dieron condiciones favorables para todos y fluyó rápido. No se quería tener un jugador descontento", añadió.