Tigres, ‘blanco’ de críticas; El Francotirador, del diario deportivo Récord

El Francotirador, editorialista del diario deportivo Récord de la Ciudad de México, reveló lo siguiente: “Historia de terror la que se vive en Tigres. “Reina la anarquía”, me cuenta mi oreja felina. En el plantel y en un sector de las oficinas. Y lo que falta. Resulta que avanza la auditoría que desde hace varios meses inició Cemex en Sinergia y el club de San Nicolás, y cada día salen más y más cosas que sorprenden por su mal manejo”.

“Voy a ser directo: el primero que ha salido raspado es Miguel Ángel Garza, el expresidente del equipo; me cuentan, por ejemplo, que encontraron que compraron a una larga lista de jugadores sudamericanos que tienen regados por el mundo, pero la carta no pertenece a Tigres sino al exdirectivo. Terrible.

También le toca a Alberto Palomino, quien era el vice del área legal de Cemex y se encargaba de firmar los contratos de Tigres. Cuando empezó a salir toda la porquería, el directivo dijo: bueno, pues mejor me voy, a lo que Cemex le contesto: Todavía no, me entregas cuentas y ya después veremos, por eso se fue mucho después que Garza.

“Y luego se marchó el Tuca Ferretti, de quien Cemex también tiene sospechas a partir de lo que ha salido y seguramente traerá consecuencias. Incluso detectaron que está involucrada la ‘regio-prensa’ amiga, que por supuesto no ha hecho eco de esto que sucede al interior.

“Culebro y compañía llegan con la escoba, a renovar una estructura que empezaba a podrirse y que la alta plana se dio cuenta. No tardará mucho más la auditoría, aunque conociendo a la gente de Cemex, que no le gusta el escándalo, me parece que no lo harán público. Pero para eso está su Franco de confianza”.

“FICHAN GRATIS, PERO...”

“En la nueva era ya saben que llega otro francés al Uni: Florian Thauvin, y para los que han estado insistentes les explico: llegó gratis. No hubo pago por su fichaje. Eso sí, el sueldo del angelito es mayor al de Gignac: cinco millones de euros al año, y firmó por cuatro. Nada más. El que más cobra en toda la Liga MX. Inaudito.