Terminan contrato... ¡y quieren quedarse!

Rayados tendrá que tomar decisiones en las próximas semanas. Varios elementos del plantel terminan sus respectivos contratos, principalmente en el verano venidero. De entre los más destacados se encuentran Leonel Vangioni y Marcelo Barovero.

El ´Piri´ vivió un semestre de contrastes. De estar borrado con Diego Alonso pasó a ser un indiscutible de Antonio Mohamed. Su vínculo termina en mayo próximo y aún no hay pláticas para una posible extensión para el sudamericano de 32 años.

CRACK pudo averiguar que clubes europeos han sondeado al jugador; sin embargo, el dorsal 11 tiene como prioridad al Monterrey.

"Llegó el ´Turco´ y me dio la confianza y como jugador devuelves la confianza que él me dio. Gracias a Dios me tocó jugar. Siempre me quise quedar, nunca me quise ir a pesar de la situación.

"Me quedan seis meses; voy a disfrutar estos seis meses y a esperar. Yo quiero seguir y ojalá pueda seguir muchos años acá, pero sé que no depende de mí", comentó el ´Piri´ tras la Final de Vuelta.

Barovero, quien llegó al club para el Apertura 2018, cuenta con 35 años y, en su caso, el contrato finaliza el 30 de junio próximo. En estos momentos también es una incógnita si permanecerá o no principalmente por el tema de la edad.

Marcelo Franceschini, representante del ´Trapito´, reveló que les gustaría alargar la estadía del portero. Además, mencionó que durante la estadía de Alonso, hubo charlas con Duilio Davino sobre el tema; sin embargo, desde entonces no han vuelto a charlar.

"En Argentina no nos gustaría terminar la carrera. Con Duilio Davino siempre hablamos de una renovación, pero depende del ´Turco´ si es de su gusto, pero nos gustaría quedarnos", dijo el empresario a CRACK.

¿Cuánto estarían buscando para Marcelo?, se le preguntó.

"Lo mínimo sería un año más si son dos mejor, que es lo que estábamos hablando, de dos años. Cuando hablamos nos ofrecieron un año, pero se enfrió después. Yo creo que le voy a marcar porque se termina el contrato y el jugador queda libre en junio y yo tengo algunas chances en algunos mercados, en la MLS y en Brasil que, en caso que no se haga eso, venir para acá".

Foto:

(SIDE)

En La Pandilla (balazo)

Los ´otros´ casos (cabeza)

Avilés Hurtado, con 32 ´primaveras´, también entra en este grupo de jugadores cuyo contrato está por finalizar. El colombiano, al cual aún le quedan mínimo tres meses para regresar a las canchas, podría no continuar en el equipo después del semestre en curso partiendo de la inconsistencia mostrada en los últimos años y su costo.

Una mención especial merecería el capitán y zaguero José María Basanta. El ´Chema´ anunció en diciembre pasado que postergará un semestre más su retiro y será después del Clausura 2020 cuando ´cuelgue los tachones´.