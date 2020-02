¿Termina la novela? Hoy anunciarían a Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami

Aunque hasta el momento no existe ningún anuncio oficial, surgieron versiones de que el delantero Rodolfo Pizarro finalmente dejará a los Rayados de Monterrey porque ya es el nuevo integrante del Inter de Miami.

Un amigo del jugador publicó en su cuenta de redes sociales germanbaron5: "gracias por tanto hermano, sé que en Miami las vas a romper igual como la rompiste aquí. @intermiamicf HERE WE GO".

A raíz de ello, se generaron más publicaciones en ese sentido, pero sin que ninguno de los dos clubes lo anunciara de manera oficial. Se debe recordar que desde hace días el jugador estaba en negociaciones con el conjunto de la MLS.

Así, surgieron versiones de ello, pero el club no hizo ningún anuncio oficial sobre la situación del jugador, quien ayer no salió ni a la banca en el partido de Rayados contra Santos, dentro de la Copa MX.

