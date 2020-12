Teresa Ferrer, sin límites de velocidad

Nacida en Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo, Teresa Ferrer es dueña de unas medidas despampanantes 100-73-100 que arranca suspiros a su paso, es una de las modelos eróticas consentidas del público mexicano, pues ganó popularidad al convertirse en una de las actrices en el entretenimiento para adultos más activas y cotizadas.

"Me encantan todos los deportes, pero me considero muy fan de la velocidad. Me fascina bailar todo tipo de música; pero mi favorita es el techno", asegura la hermosa Teresa.

Se considera fan de la comida internacional, pero los taquitos son su debilidad como buena mexicana. "Amo la vida y los animales".

Entre sus planes y proyectos tiene claro que busca seguir consintiendo "a mis fans con mi trabajo, con todo el contenido que genero en mis redes personales como Only Fans,Instagram y Twitter, porque mis fans son lo más importante; por ello estoy en el proceso de mi página web donde pondrán encontrar videos, diferentes artículos a la venta, así como una línea de juguetes que estoy seguro que los hará felices".

Su frase favorita es: "Para ser irrempazable, debes ser diferente".

Síguela en su redes sociales:

https://teresaferrer.com

https://onlyfans.com/teresaferrer

Instagram: @teresa_ferrer_oficial

Twitter:@TERESAFERREROF1

Facebook: Teresa Ferrer oficial