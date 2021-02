Tenis: Se mantiene invicta Ana Karen en West Michigan

La tenista regia Ana Karen Guadiana ingresó al tenis colegial de Estados Unidos por la puerta grande con la Universidad de Western Michigan.

Aunque es la novata del equipo, la jugadora de 18 años se mantiene invicta en los partidos que ha disputado tanto de singles como de dobles, y ha colaborado para que su equipo también se conserve imbatible.

"He ganado todas las veces que he jugado singles y la mayoría de las que he jugado dobles, pero hemos ganado todas las competencias en contra de escuelas distintas", expresó Guadiana.

La regia consideró que se ha adaptado rápidamente al tenis colegial de Estados Unidos, pues es una dinámica diferente que se vive en la NCAA porque se juega por equipos.

"Me he sentido muy bien, ha sido algo diferente estar en equipo a lo que estaba acostumbrada, que siempre estaba por mi cuenta, pero siendo honesta es un buen cambio porque siempre tienes a alguien que está a tu lado peleando también por lo mismo que tu.

"Así que la verdad que ha sido muy bien, ha sido un cambio también diferente al estar en la escuela porque antes lo hacía en línea", expresó Ana Karen.

La Western Michigan University le ha ganado a Ferris State University, Valparaiso University, Bonaventura University, Wayne State University y Kansas City University.

En todas estas series, que se consideran de pretemporada, Guadiana ha tenido participación y le ha otorgado triunfos a su universidad en ambas modalidades.

"A principios de marzo vamos a empezar a jugar nuestros partidos de conferencia que son los más importantes, los torneos siguientes son los que se quedan en nuestro récord y que seguimos nada más como para seguirnos acostumbrado a partidos y seguir entrenando con eso", indicó.

Guadiana recibió el año pasado una beca para estudiar en esta universidad, y aunque debía de reportar en agosto, la pandemia le hizo cambiar de planes y hasta inicios del 2021 se reportó.

"Todo es diferente, tener horarios diferentes y organizarme con clases, cuando viajamos, con torneos, con entrenamientos, todo eso es diferente, pero me ha ido bien, me he acostumbrado con el tiempo y me he sentido mejor", expresó la jugadora.