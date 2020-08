Tenis femenil... ¡está de regreso!

PALERMO.- Parecía que el momento no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. Se reanuda el circuito WTA tras la suspensión por la pandemia de Covid-19 con un torneo de Palermo que cumplirá su edición 31, sin duda, la más atípica de todas.

Veremos la evolución a lo largo de la semana en las pistas de tierra batida, en las que Petra Martic y Marketa Vondrousova serán las primeras cabezas de serie dentro de “la nueva normalidad tenística”.

Habrá, además, mucha representación local gracias a Giorgi, Errani, Cocciaretto y Paolini. Destaca también la presencia de las belgas Flipkens, Mertens y van Uyvtanck, o de las rusas Alexandrova y Kasatkina.

La española Sara Sorribes tendrá una dura rival en primera ronda como es la ucrania Dayana Yastremska.

Ayer domingo, Nadia Podoroska volvió a estar en su mejor nivel. Por segunda ronda de la qualy del WTA de Palermo, ahora la argentina (N°172 WTA) derrotó a la belga Ysaline Bonaventure (N°122).

A pesar de servir para match, sin éxito, en el segundo set (tramo con cinco quiebres en fila), la albiceleste logró cerrarlo en el tercero para el 6-3, 5-7 y 6-3 final.

Cabe recordar que, en la vuelta a las competencias oficiales, en la jornada del sábado la rosarina arrancó con una contundente victoria ante la húngara Reka-Luka-Jani por 6-3 y 6-1.

De cara al cuadro principal, en el torneo italiano las renuncias estuvieron a la orden del día: a las ya conocidas de Simona Halep y Johanna Konta se sumaron las de Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova, Iga Swiatek y Karolina Muchova.

Además, una jugadora dio positivo en los test de detección del COVID-19. No se reveló la identidad de la jugadora, que no presentaba síntomas y que lógicamente no es de la partida en el torneo.