¡Team LeBron gana el NBA All Star!

Fue el equipo de LeBron James el que resultó vencedor en el NBA All Star 2021, al derrotar 170 – 150 al Team Durant.

El conjunto de "el Rey" saltó con una alineación inicial de ensueño: Luka Doncic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y el propio LeBron.

Por parte del equipo de Kevin Durant, alinearon Kyrie Irving, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Jason Tatum y Zion Williamson.

Cabe destacar que éste último fue considerado para la quinteta titular tras la baja de Joel Embiid, quien estuvo en contacto en horas recientes con una persona contagiada por Covid, por lo que ni él ni Ben Simmons pudieron estar en Atlanta.

En el equipo ganador, fueron Giannis y Curry quienes más puntos aportaron, con 35 y 28 respectivamente; mientras que en el Team Durant, Bradley Beal anotó 26 e Irving 24.

Al final del partido, Giannis Antetokounmpo fue reconocido como el MVP gracias a su rendimiento y que fue el máximo anotador de la noche.

Previo al platillo fuerte del NBA All Star, se celebró el Skills Challenge, que vio como ganador a Domantas Sabonis, además que Stephen Curry resultó victorioso del 3 Point Challenge; al medio tiempo, se llevó a cabo también el Slam Dunk Challenge, en el que Anfernee Simons, de los Portland Trail Blazers, fue el vencedor.