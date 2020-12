La polémica no para: James Harden aislado por ¡otra fiesta!

La polémica relación entre James Harden y los Houston Rockets está llegando a un clímax que seguramente no llevará a nada bueno: la "Barba" ha sido protagonista de un video donde se le ve enfiestado en un club nocturno.

Luego de haber festejado su cumpleaños hace un par de semanas en un lugar similar, Harden repite la indisciplina, saltándose las normas sanitarias de la NBA, por lo que ha sido calificado como "inelegible" para los Rockets.

James Harden receiving Christmas gifts in the club in Houston pic.twitter.com/FljAYuWLeh