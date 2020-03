Suspenden a Saunders por hacer video de como golpear a tu pareja en cuarentena

Saunders se filmó a sí mismo entrenándose y ofreciendo a los hombres consejos acerca de cómo pegarles a sus parejas durante el confinamiento

La Junta de Control del Boxeo Británico dijo que está investigando los comentarios de Saunders y que mientras tanto suspendió su licencia.

Saunders, quien está invicto en 29 peleas, estaba a punto de arreglar un combate con el "Canelo" Saúl Álvarez en Las Vegas antes de que surgiese el brote.

El boxeador ofreció disculpas por sus comentarios. "Fue un error, no quise causarle daño a nadie y jamás promovería la violencia doméstica", afirmó.

"Hay gente muriendo en todo el mundo por el coronavirus y yo solo quería poner una nota cómica", agregó. "Obviamente no funcionó. Mi sentido del humor no es para todos".

Saunders djio que donará 25.000 libras (30.750 dólares) a una organización que lucha contra la violencia doméstica.

Fight fans are angry over Billy Joe Saunders post video on how to hit women... pic.twitter.com/l0LCXW0qZ1