Suspenden a policías que agredieron al arquero de Pumas y a su esposa embarazada

Los policías que agredieron al arquero de los Pumas, Alfredo 'Pollo' Saldívar y su esposa embarazada, María Clemente, fueron suspendidos de sus funciones.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), "Los efectivos que aparecen en el video han sido suspendidos de sus funciones con carácter preventivo en lo que se llevan a cabo las investigaciones".

El día de ayer Mariana Clemente, esposa del futbolista, denunció a través de su cuenta en Twitter que una patrulla los había detenido sin motivo aparente y tras negarse a una revisión fueron agredidos por los elementos policiacos, sin importarles que la mujer tenía 16 semanas de embarazo, además de que iban acompañados de su hijo.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu