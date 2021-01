Sus minijugadores... ¡son una grandeza!

Rodolfo ´Monty´ Guerra

El Horizonte

¡Quién iba a decir que algo tan ´mini´ iba a ser tan grande! Y es que Óscar Hinojosa (@Phetru, en Twitter e Instagram) es el creador de los minijugadores que aparecen en imágenes, en las diferentes plataformas de las redes sociales.

"Un sábado estaba apreciando a mi perrito y dije: ´Está muy chiquito... ¿cómo me vería yo si estuviera de su tamaño?´, me dirigí a la computadora e hice mi imagen en pequeño para ver cómo me veía... me encantó el resultado y de ahí comencé a hacer las cosas que me gustan, que en este caso fueron los jugadores de Rayados.

"Curiosamente esto nació de Rayados, quiero que quede estipulado eso, ellos son parte muy importante, me gustaría que Rayados supiera eso, que ellos son parte desde el inicio de todo esto; he hecho a todos (en miniatura), a Rogelio Funes Mori, a Vincent Janssen, a César Montes, a Hugo González, en su momento a Marcelo Barovero, que fue de los iniciadores de todo esto, a Humberto Suazo obviamente, incluso, en la semana en que Chupete iba a cumplir años hice la ´Semana de Suazo´ con siete diferentes imágenes de Humberto los siete días", dijo Hinojosa en entrevista exclusiva con ADN Plus de Azteca Noreste.

"El boom fue hasta octubre 3 (del año pasado), un sábado, los Lakers habían compartido un tuit del número legendario de Kobe Bryant, y se me hizo fácil responderles con fotos de LeBron James y Kobe Bryant, y a los cinco minutos que volví a agarrar el celular, había 1,000 retuits, 7,000 likes y todo", reveló.

"La gente me empezó a pedir más (fotos de jugadores en miniatura), me empezaron a pedir mis redes yo las compartí, y ese mismo día pasé de 600 seguidores en instagram a 2,000 ó 3,000 seguidores", comentó.

Eso sí, Óscar ya llevó su talento a personalidades fuera del futbol soccer.

"¿Personalidades grandes?, Snoop Dogg (rapero), es uno de los más grandes; John Cena (de la WWE), Albin Kamara (de Santos de Nueva Orleans de la NFL), Paul Pogba (futbolista), que compartió la imagen que le hice hace una semana, eso también fue otro pico en el boom.

"Tuve la oportunidad de hablar con uno de mis ídolos del basquetbol en la infancia, Shawn Kemp de los Supersonics de Seattle, hablamos un tiempo y me invitó a la tienda que tienen en Seattle", puntualizó.

Fotos: Óscar Hinojosa(@Phetru,en Twitter e Instagram)