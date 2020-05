Supera al COVID-19 y así lo reciben sus familiares y vecinos

Roma.- Marco Barbieri, un taxista profesional con pasado como gerente del AS Roma de la Liga Italiana, enfrentó una dura batalla contra el coronavirus: estuvo 40 días hospitalizado.

Después de una dura batalla, el hombre de 56 años, dejó el hospital y volvió a casa, donde su familia lo esperaba con ansias.

La llegada de Barbieri al barrio donde reside fue captada en video, dejando ver cómo los vecinos lo recibieron con aplausos, mientras su esposa e hijos salieron corriendo de casa para fundirse en un emotivo abrazo.

Fue su hija, Clarissa, quien publicó el video en su cuenta de Facebook y compartió un breve mensaje de reflexión sobre lo ocurrido con su papá.

"Mientras no lo pruebes en tu propia piel, no creas que el coronavirus no pueda tocarte, quitando a las personas que amas de la noche a la mañana. Aquí está mi padre, un guerrero".