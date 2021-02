Sufriendo gana el Real Madrid 1-0 en los minutos finales

Sin nueve jugadores, sin el liderazgo defensivo de Sergio Ramos ni los goles de Karim Benzema, el Real Madrid saca una importante victoria de visita al Atalanta; tuvo que ser el francés Ferland Mendy, con un derechazo desde fuera del área en el minuto 86, para darle al Real Madrid un valioso 1-0 en la ida de los octavos de final de la Liga.

El Real Madrid, que volvió a ganar en una eliminatoria de 'Champions' dos años después, cuando se impuso en la ida contra el Ajax, se llevó a Valdebebas un triunfo importante, a la espera de recuperar a más piezas clave y blindar en el partido de vuelta del 16 de marzo su billete para los cuartos de final.

Ante el poderío ofensivo y la verticalidad del Atalanta, que tiene segunda mejor delantera de la Serie A y es el máximo anotador de La Liga en las últimas dos temporadas, Zidane apostó por Isco de falso 'nueve', para dar a su equipo más técnica y densidad en el centro del campo e intentar abrir espacios en la agresiva zaga rival.

Poco a poco, el Real Madrid, en el que Casemiro vio una tarjeta amarilla que le impedirá jugar la vuelta, añadió a la posesión de balón los disparos a portería. Llegó con un cabezazo del propio Casemiro en el minuto 45, pero Gollini que logró oponerse y mantener el empate a cero al descanso.

Si los toques, la circulación del balón y la defensa eran excelentes, el Real Madrid echó de menos la presencia ofensiva de Benzema para sacar provecho del gran volumen de juego producido. Fue entonces cuando Zidane sacó a Vinicius para dar paso a Mariano Díaz y, posteriormente, a Isco y Asensio para brindar confianza a los canteranos Hugo Duro y Sergio Arribas.

El Atalanta, con un gran esfuerzo defensivo y una óptima prestación del zaguero argentino Cristian Romero, logró aguantar y conceder únicamente disparos desde fuera del área a los hombres de Zidane, anulando por completo a Mariano.

El equipo blanco necesitaba una chispa, una jugada individual para romper la igualdad y evitar regresar a Madrid con mucho juego y ningún gol.

?? Real Madrid left-back Ferland Mendy breaks the deadlock with his right foot ??#UCL pic.twitter.com/q6UQpwlgKY