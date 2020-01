¡Suazo, voy por ti!, Funes Mori quiere su récord

El atacante argentino Rogelio Funes Mori tiene bien fija la mira puesta en el arco rival en este Clausura 2020, ya que tiene la ambición de alcanzar y superar el récord de Humberto Suazo, con la playera de Rayados.



Con 102 goles en su cuenta personal, el ´Mellizo´ ya trazó su meta para este semestre, apunta a los 121 tantos que hizo ´Chupete´ y reconoce puede ser el nuevo referente de leyenda del club.



"Hoy soy un privilegiado, todo por el trabajo hecho, (ahora) no me conformo, quiero ser el máximo goleador, quiero ganar más títulos, esa es la mentalidad, es un honor estar en este club, entonces hay que seguir trabajando.



"Esta institución te exige, paso por momento bueno, siempre hay que mejorar, creer y hacer las cosas bien, es lo más importante, estoy contento", admitió el argentino.



Tras conquistar su primer título de Liga con el club, y sobre todo, anotar dos goles en la Final ante América, Funes Mori siente ya por fin que logró calmar las críticas que lo señalaban por ´desaparecerse en las Finales´, pues esta serie la enfrentó con tranquilidad.



"A veces, el futbol te da y a veces no, en la Final anterior no me había tocado y no me volví loco; ahora tocó marcar y tampoco, estoy preparado para lo que sea.



"Siempre habrá crítica, yo como jugador tengo que convivir con eso, no creerme el mejor ni el peor, confío en mis condiciones, sé lo que puedo dar", enfatizó.



Sobre la posibilidad de que su hermano Ramiro, defensor central que milita en el Villarreal de España llegue al equipo albiazul, Rogelio admitió que sueña con jugar a su lado, ya que el propio Antonio Mohamed aceptó existe un interés de ambas partes para que se dé su fichaje, aunque no ve posible sea en este certamen.



"Me encantaría que venga... ahora es difícil, porque es un mercado muy corto y si en un futuro tendría la oportunidad, le gustaría venir, ya conoce el club, conoce el estadio, le gusta mucho, se tendrían que dar muchas cosas para que venga, pero sería un sueño jugar con él acá en Monterrey", concluyó.