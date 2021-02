"Son dos grandes peleas": Eduardo Lamazón analista de Azteca 7 ´La Casa del Boxeo´

Así calificó ´Lama Lamita´, en charla con CRACK, las batallas que transmitirá Azteca Deportes: mañana, Miguel Berchelt Vs. Óscar Valdez... y el sábado 27 de este mes, Saúl ´Canelo´ Álvarez Vs. Avni Yildirim

En un lapso de ocho días, la afición al boxeo se deleitará con dos contiendas en las que están involucrados boxeadores mexicanos, habrá títulos de por medio... y serán transmitidas por Azteca 7 ´La Casa del Boxeo´, en donde estará presente Eduardo Lamazón, quien calificó estas batallas como "dos grandes peleas".

´Lama Lamita´, en charla con CRACK de El Horizonte, dio su opinión de la batalla entre los aztecas Miguel Berchelt y Óscar Valdez, quienes disputarán en Las Vegas, Nevada, el cetro súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como de la función de mexicano Saúl ´Canelo´ Álvarez, quien expondrá en Miami, Florida, sus títulos de Campeón mundial de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del CMB ante el turco Avni Yildirim en Florida.

"Son dos grandes peleas, especialmente en lo que concierne a la pelea de este sábado que viene, Berchelt contra Valdez, una pelea que tiene todo lo necesario para quedarse en la historia o ser recordada por mucho tiempo.

"Se trata de dos talentosos, dos tipos que han hecho -cada uno por su lado- carreras esplendorosas; hace tiempo que el público mexicano del boxeo está esperando esta pelea, que ha creado mucho interés, son dos grandes peleadores mexicanos", comentó Lamazón.

De la contienda entre ´Canelo´ y Yildirim, dijo: "No es la pelea de la vida del ´Canelo´, pero es una pelea que puede tener algún riesgo para él, más de lo que mucha gente se imagina, en el sentido de que el boxeador turco es un tipo que pelea a matar o morir, y va a jugar toda su suerte en los primeros cuatro rounds de la pelea, y si no logra sorprender al ´Canelo´ en ese principio, lo que vislumbro es que ´Canelo´ va a tomar el control de la pelea hasta el final".

´Lama Lamita´ reveló cómo se prepara de cara a la transmisión de una función de box.

"Con mucha responsabilidad, porque cuando tienes un micrófono en la mano y hay mucha gente escuchándote, hay que ser un insensato para que no te corran ciertos nervios, trato de minimizar errores... me preparo profesionalmente, tratando de tener los datos, tratando de tener los elementos que requiere estar informado sobre lo que vamos a comentar. He dedicado mi vida a esto, a estudiarlo, a disfrutarlo, a profundizarlo, y pues ahí estamos al borde de ring haciendo una partecita del espectáculo.

"El éxito que tenemos en las transmisiones es por la pasión que le ponemos, somos gente que nos gusta lo que hacemos... siempre digo: ´Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos´, sin dejar de tomar en serio un deporte que tiene que ser tomado en serio", puntualizó.

VIRTUDES

Miguel Berchelt Vs. Óscar Valdez

- Cetro súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

- Las Vegas, Nevada

* Miguel Berchelt, de México

"La actitud, es un tipo echado para adelante, no le teme a nada, si tú le dice que va a pelear con un caballo te dice: ´Ok... ¿dónde está el caballo?´, potencia sus virtudes de boxeador, que son muchas; por ahí baja las manos y se expone un poco, corre ciertos peligros, se defiende poco, ataca mucho"

* Óscar Valdez, de México

"Es más calmado, moderado, más austero que Berchelt. No pudo ganar la medalla de Juegos Olímpicos. Es un tipo con muchas condiciones, ha ganado peleas durísimas, ha peleado con la mandíbula fracturada, por ahí está la valentía, es un boxeador que tiene todo, tiene lo necesario para ponérsela difícil a Berchelt y ganar la pelea. Su punto débil puede estar en lo mental"

* Favorito

"En teoría es ligeramente favorito Berchelt... la actitud de Berchelt es la diferencia"

Saúl Álvarez Vs. Avni Yildirim

Cetros súper mediano de la AMB y CMB

Miami, Florida

* Saúl Ávarez, de México

"El ´Canelo´ es un boxeador muy maduro con una carrera larga, ha mejorado en las últimas peleas, tiene mucho mérito... y su fortaleza, su personalidad, su presencia, sus condiciones de boxeador y su disciplina, normalmente llega con un plan de pelea y lo ejecuta, y hasta puede cambiar sobre la marcha cuando es necesario, lo ha hecho en algunas de sus peleas... es un tipo muy sólido que está en el mejor momento de su vida deportiva, y lógicamente es un amplio favorito"

* Avni Yildirim, de Turquía

"El turco es un tira golpes, un francotirador con licencia para matar, lo que él tiene es acercarse a un peleador callejero, tirar desenfadadamente con todo lo que tiene con tal de conectar un golpe, falla bastante, cuando pega puede hacer daño, es un combatiente con espíritu"

* Favorito

"Yo creo que gana el ´Canelo´ por decisión"