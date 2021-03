Sixers vs Lakers: La más dura prueba del campeón sin LeBron

Los Angeles Lakers han perdido todos sus duelos desde que LeBron James se lesionó frente a los Hawks: en aquel partido cayeron 99-94; después contra los Suns perdieron 94-11 y contra Pelicans sucumbieron 111-128.

Hoy tienen quizá su más duro sinodal: Philadelphia 76ers.

Sin embargo, los Sixers también tienen una sensible baja, pues no contarán con Joel Embiid, quien está lesionado de la rodilla izquierda y no podrá estar contra los campeones.

Ambas ausencias resultan de gran importancia, pues tanto Embiid como LeBron lideran los promedios de puntos por partido y rebotes; la gran diferencia es que los de Philadelphia sí han cosechado triunfos, lo que les ha permitido mantenerse como líderes de la Conferencia Este y llevan una racha de tres victorias al hilo.

Sixers contra Lakers: se juega a las 20:00 tiempo de México.