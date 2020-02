Si pagan, hoy se va: Davino

Luego de no presentarse en El Barrial para trabajar con Rayados, el delantero Rodolfo Pizarro se reunirá con la directiva del club para finiquitar su traspaso a la MLS, donde el Inter de Miami lo espera... pero antes tienen que pagar, mientras el jugador no arriesga su físico

Tras el entrenamiento de esta mañana en El Barrial, el presidente albiazul Duilio Davino, aclaró su molestia respecto al manejo de esta situación, ya que consideró que el futbolista tuvo la cabeza en otro lado, y se olvidó de aportarle al equipo al que pertenece.

"El jugador nos hace ver que tiene el interés de terminar el contrato anticipadamente. Voy para el estadio a ver cómo está el asunto, entiendo que están cruzando cuentas y que es muy probable que se haga, pero todavía no se ha hecho.

"Pues lista todavía no está (negociación). La molestia va porque tuvimos 10 días con el jugador con la cabeza en otro lado. Se pudo haber manejado de otra manera", admitió Davino.

El directivo aseguró que fue el propio Pizarro quien les pidió salir del club, además de que no tendría la cabeza para jugar mientras no se soluciona esta situación, y por ello, espera reunirse con él esta misma tarde para buscar finiquitar todo.

"Hoy no vino por arreglar el tema del depósito y si se hace, seguramente no volverá. Están cruzando cuentas y pareciera indicar que sí van a realizar el depósito.

"Me parece que el manejo no fue bien, no se si estuvo mal asesorado o mal manejado, no es lo ideal. El manejo no fue lo mejor para un jugador que le dimos todo el respeto, la confianza y el buen trato", concluyó.