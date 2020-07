Sergio Pérez podría tener Covid-19; espera resultados de un segundo test

El equipo Racing Point comunicó que la ausencia de Checo Pérez este jueves en el circuito de Silverstone se debió a un resultado "no concluyente" en el test de coronavirus al que fue sometido.

El mexicano espera los resultados de la segunda prueba para saber si está apto para participar en el Gran Premio de Gran Bretaña, la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.



