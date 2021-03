Sergio Pérez: 'Espero con ansias mi primera carrera con Red Bull'

"El test de pretemporada fue muy positivo. Hubo una cantidad muy limitada de pruebas, pero creo que nos preparamos bien como equipo.Espero con ansias mi primera carrera con Red Bull. Estoy emocionado por correr, tengo muchas ganas de hacerlo".

Checo sabe que debe hacer un buen trabajo desde el inicio de su participación con Red Bull.

"Debo aprender tanto como sea posible para ponerme al día rápidamente y estar en una buena posición".

Por último, el piloto tapatío se concentrará en su accionar detrás del volante del RB16B de Red Bull, sin fijarse en lo que hacen los otrosequipos.

"Cuanto más intentas averiguar qué están haciendo otras personas, más te pierdes, por lo que no tiene mucho sentido. Solo tenemos que esperar hasta la clasificación y ver dónde están todos".

Por su parte, Max Verstappen, quien está llamado a hacerle competencia a Lewis Hamilton en la carrera por el título mundial, recalcó sentirse cómodo con el nuevo bólido de la escudería de las bebidas energéticas.

"El test fue un comienzo positivo para nosotros. Siempre puedes estar feliz cuando consigues un buen número de vueltas y entiendes bien el coche, pero no dice nada sobre el rendimiento puro. Sé que la gente está emocionada, pero Mercedes sigue siendo el favorito. ¿Cómo no pueden serlo cuando han ganado siete campeonatos mundiales seguidos? Cada temporada veo una nueva oportunidad para vencerlos, pero sería estúpido esperar que la pelea sea fácil o mirar las pruebas y pensar que estamos por delante. Personalmente, no puedo esperar hasta que todos estemos presionando en la Q3, que es cuando se verá a todos a plena potencia y con poco combustible", finalizó