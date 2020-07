F1: Sergio "Checo" Pérez finalizó tercero en las segundas prácticas del GP de Estiria

Verstappen logró la vuelta rápida del día en el segundo ensayo, en el que se marcaron los mejores tiempos, siempre con neumático blando y en la primera hora de los 90 minutos de la sesión, antes de practicar tandas largas. El neerlandés, retirado el pasado domingo, pero ganador los dos años anteriores en el circuito propiedad de su escudería, cubrió, en la mejor de sus 27 vueltas vespertinas, los 4.318 metros de la pista de Spielberg en un minuto, tres segundos y 660 milésimas, 43 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), primer líder del Mundial tras ganar la primera carrera del año.

El mexicano Sergio Pérez, que dio 43 vueltas por la tarde, marcó el tercer crono (1:03.877), a dos décimas del de Verstappen; y se inscribió en la tabla de tiempos justo por delante de su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll -cuarto, a medio segundo del holandés- en el ensayo vespertino, que acabó a 31 grados ambientales y con 46 grados en el asfalto.

