Sergio "Checo" Pérez dejará Racing Point al final de la temporada

El piloto mexicano Sergio Pérez ha anunciado este miércoles que cuando acabe la temporada dejará el equipo Racing Point, en el que ha estado las siete últimas campañas.

"Todo tiene siempre un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada", afirma en sus redes sociales.

El piloto mexicano compartió que no tiene plan B. La idea es continuar en la F1, pero solo lo hará si se presenta un proyecto motivante.

Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you...

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L