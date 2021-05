Sergio ´Checo´ Pérez, termina en cuarto sitio en el Gran Premio de Mónaco

Mónaco.- Este domingo en Montecarlo fue de Red Bull. El equipo austriaco tuvo una carrera soñada con la victoria de Max Verstappen de Bélgica y el cuarto lugar de Sergio Pérez de México, pero sobre todo por lo mal que lo pasó Mercedes, que se llevó un séptimo puesto de Lewis Hamilton y el abandono de Valtteri Bottas tras una desgracia en boxes. ´Checo´ Pérez ha tenido probablemente su mejor día con los de la bebida energética.

Largó en un insípido noveno lugar en una pista complicadísima para terminar rozando el podio. Sergio es quinto sitio del Mundial de pilotos con 44 puntos, y su escudería Red Bull toma la punta del Mundial de Constructores con 149 unidades.

Great team work today, strategy, pitstops. We had a great pace and were able to minimize the damage from the lousy qualy.

Plenty of work still to be done to improve on Saturdays, but we´re still making progress!

Great day for the whole team, well done @Max33Verstappen pic.twitter.com/IgdVJzLjYq